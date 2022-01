Arbeiter trennte sich Teil des Mittelfinger ab

Der Innviertler war gegen 18 Uhr mit Umbauarbeiten an einer Börderlamschine beschäftigt, als es zu dem Unglück kam. Er dürfte mit der linken Hand in die Maschine geraten sein und den Startknopf betätigt haben. Dadurch wurde ihm das obere Glied des Mittelfingers abgetrennt. Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Abend mit.