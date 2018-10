Wettbewerb der guten Ideen um die Zukunft des Welser Kornspeichers

Alles Gute für Peter Kowatsch und seinem Team.



Und dem Team des Kornspeichers wünsche Ich sowieso

eine tolle Saison.



Ich steh zwar nicht aufs Figurenfestival,

weils schlecht vermarktet wird mM nach,

was nix kost, ist nichts wert und

nur von Zuschüssen lebt.



Jedoch die Lesungen im Kornspeicher sind immer ein Genuss

und spritzen nur so von Hochgeistigkeit.



Was ja viel zu selten in Wels vorhanden ist oder

genossen werden kann.



Bitte das rustikale im Kornspeicher nicht verändern,

weil das den Flair ausmacht. Weiter so.