Ehemalige Journalistin legt ihren ersten zeitgeschichtlichen Roman vor

GRIESKIRCHEN. Mit dem zeitgeschichtlichen Familienroman "Vor der gläsernen Tür" legt die Grieskirchnerin Eva Kapsammer ihr erstes Buch vor.

Die Handlung spielt während des Nationalsozialismus und erzählt die Geschichte von Apollonia, einer – trotz mehrerer erlebter Schicksalsschläge – lebenslustigen jungen Frau, die in einer Kleinstadt lebt. Sie findet die große Liebe, doch dann bricht der Krieg aus.

"Mich beschäftigt das Thema Nationalsozialismus schon seit vielen Jahren, und ich habe für den Roman auch in Polen vor Ort in mehreren Konzentrationslagern recherchiert und Nachforschungen angestellt, um möglichst authentisch erzählen zu können", sagt die 56-Jährige. So kommt etwa in ihrem Buch die "Aktion Erntefest" vor. Unter dieser Tarnbezeichnung verübten die Nazis in mehreren Konzentrationslagern, darunter in jenem von Majdanek in Ostpolen, einen koordinierten Massenmord an Tausenden Juden, während aus den Lautsprechern lautstark die Musik dröhnte.

Die Autorin bringt das Ringen ihrer Romanfiguren um ihre Haltung zum Nationalsozialismus zur Sprache. Sie erzählt die Geschichte der Mitläufer und auch die eines Täters.

Kapsammer, die hauptberuflich im Frauennetzwerk3 als Beraterin tätig ist, hat früher einige Jahre journalistisch gearbeitet und als Ghostwriterin unter anderem an mehreren Biographien mitgeschrieben. Nun erfüllte sich die Mutter dreier erwachsener Kinder den Wunsch nach ihrem eigenen Roman. Erschienen ist er im Arovell Verlag. Die Verlagssuche gestaltete sich für die Autorin nicht ganz einfach, wie für die meisten, die ihren Debütroman vorlegen. Dass dazu auch Glück gehört, beschreibt ein Satz, den die Autorin in einem Blog entdeckt hat. "Als würde man ein Manuskript beim Fenster rauswerfen, und ein Verleger geht zufällig vorbei und bekommt es in die Hände." Im Eigenverlag zu publizieren, kam für sie aber nicht in Frage, denn entweder es gefalle oder eben nicht. An ihrem 163-seitigen Roman hat sie intensiv ein halbes Jahr geschrieben. "Es war mit viel Arbeit verbunden, aber es war auch ein sehr inspirierender Prozess", sagt Kapsammer.

Lesung mit Musik: Eva Kapsammer präsentiert ihren Roman "Vor der gläsernen Tür" am Freitag, 14. Dezember, um 19 Uhr im Otelo (Stadtplatz 16) in Grieskirchen

