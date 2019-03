1000 Bewohner unterschrieben bereits für Weiterbau der Umfahrung Eferding

EFERDING / HARTKIRCHEN / PUPPING. Bürgerinitiative fordert rasche Umsetzung des dritten Abschnittes Pupping-Karling

Eferdings Bürgermeister Severin Mair (4. v. l.) übergab gestern Vertretern der Bürgerinitiative in Wörth/Pupping 500 Unterschriften aus Eferding. Bild: KrAi

Zweieinhalb Jahre ist es her, dass der zweite Abschnitt der Umfahrung Eferding eröffnet wurde. Auf großen Plakaten war damals zu lesen „An Eferding führt ein Weg vorbei.“ Allerdings haben die ersten beiden Teilabschnitte für viele Bewohner nicht die versprochene und prognostizierte Entlastung vom Schwer- und Pendlerverkehr gebracht. Eine Bürgerinitiative, die sich in der Ortschaft Wörth in Pupping formiert hat, fordert vom zuständigen Landesrat Günther Steinkellner (FP), den noch fehlenden Abschnitt Pupping-Karling rasch umzusetzen, und hat dafür in den vergangenen Wochen bereits rund 1000 Unterstützungserklärungen auch aus den Nachbargemeinden erhalten.

Appell an Steinkellner

„Wir werden noch bis Ende März weitere Unterschriften sammeln und laden dann Landesrat Steinkellner zu uns ein, damit er sich von der Situation vor Ort selbst ein Bild machen kann“, sagt Karin Leibetseder-Mohrmann, die sich in der Bürgerinitiative, die auch viele Unterstützer in den umliegenden Gemeinden hat, engagiert. Die junge Mutter wohnt in der Ortschaft Wörth in Pupping, wo auf vielen Gartenzäunen Transparente mit der Aufschrift „Wir sind nicht die Umfahrung, Verkehr raus aus Wörth“ oder „Es reicht! Tempo 30 einhalten, kein Durchzugsverkehr“ hängen – denn viele Pendler nehmen die Abkürzung durch dieses Wohngebiet. Eltern haben Angst um ihre Kinder. Die 30er-Zone werde von vielen ignoriert. „Das Sicherheitsgefühl ist schwer beeinträchtigt, Es trainieren auch viele Kinder auf dem angrenzenden UFC-Sportplatz und kommen mit dem Fahrrad. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis etwas passiert“, sagt Leibetseder-Mohrmann.

Breite Unterstützung kommt aus Eferding. Bürgermeister Severin Mair hat gestern Vertretern der Bürgerinitiative 500 Unterschriften von Stadtbewohnern übergeben, auch der Gemeinderat unterstützt die Petition der Bürgerinitiative für den raschen Weiterbau der Umfahrung. „Wir hören immer nur, dass es in dieser Legislaturperiode nichts mehr wird und andere Projekte höhere Priorität haben“, sagt Mair. Er hofft, dass die Umfahrung spätestens zur Eferdinger Landesausstellung 2024 fertig sein wird. „Das sind noch fünf Jahre, die Umsetzung ist in diesem Zeitraum leicht möglich.“ Beschwerden von Eferdingern gibt es vor allem in der Brandstätter und Linzer Straße, etwas entspannt hat sich die Verkehrssituation in der Bahnhofstraße.

Gefährliches Nadelöhr

In Hartkirchen haben bisher rund 200 Personen unterschrieben, dort wächst der Druck mit dem zunehmenden Verkehr vor allem in der Ortschaft Karling, einem gefährlichen Nadelöhr.

Dort müssen die Lastwagen bei Gegenverkehr auf den Gehsteig ausweichen. Im vergangenen Jahr waren in Karling ein Todesopfer und eine Schwerstverletzte zu beklagen.

Die Kostenschätzung für die Umfahrung Pupping-Karling mit einer Länge von 4,6 Kilometern liegt bei rund 37, 5 Millionen Euro.

