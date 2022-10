Trotz Teuerungswelle: Konsumenten wollen nicht auf regionale Produkte verzichten

Hohe Energiepreise, steigende Inflation – auch vor der heimischen Lebensmittelindustrie machen die Teuerungen nicht Halt. Konsumenten achten beim Einkauf genauer auf die Lebensmittel: Aktionen, Eigenmarken der Supermarktketten oder der Diskonter werden deutlich mehr in Anspruch genommen als noch vor wenigen Monaten. Laut einer Umfrage, die Ende September durch das Marktforschungsinstitut KeyQuest durchgeführt wurde, empfinden die Konsumenten eine „gefühlte Preiserhöhung“ von 28 Prozent – tatsächlich wurden die Preise nach dem Verkaufspreisindex um 14 Prozent erhöht.

Regionalität als wichtiges Argument beim Einkauf

„Was uns aber Hoffnung gibt, ist, dass die Kunden trotz Verhaltensänderungen im Einkauf nicht auf regionale Produkte verzichten wollen. Immerhin geben 86 Prozent der Befragten an, dass ihnen die Regionalität beim Einkauf weiterhin besonders wichtig ist“, sagt Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (VP) bei einer heutigen Pressekonferenz in Linz. Gemeinsam mit Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) holte sie die Vertreter der gesamten Lebensmittelbranche heute an einen Tisch, um das Miteinander und die Zusammenarbeit der einzelnen Wirtschaftspartner in der Krisenzeit zu stärken.

Laut der Befragung kaufen knapp drei Viertel der Konsumenten gleich viel oder mehr Lebensmittel aus der Region – die Hauptargumente dabei: Die Unterstützung der heimischen Bauern und der Umweltschutz. „Das ist ein gutes Zeichen, denn die Teuerung führt zu einer bewussteren Kaufentscheidung für Qualität und regionale Produkte“, sagt Langer-Weninger.

Vor allem aber dürfe Regionalität keine Frage des Einkommens sein, sagt Stelzer. „Wir haben gemerkt, dass auch während der Corona-Zeit die regionalen Lebensmittel sehr wertgeschätzt wurden. Wir haben nun die Verantwortung, die Lebensmittelpreise sowohl für Produzenten als auch für die Konsumenten anzupassen.“