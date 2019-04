Traktor überschlug sich: Oma und Enkel schwer verletzt

NIEDERTHALHEIM. 30 Meter über einen steilen Hang abgestürzt ist Dienstagabend ein Traktor in Niederthalheim (Bezirk Vöcklabruck). Die Lenkerin (72) und ihr sechsjähriger Enkelsohn wurden schwer verletzt.

Der Unfall passierte in einem steilen Waldstück im Gemeindegebiet von Niederthalheim. In der Nähe ihres Anwesens stapelte die 72-Jährige mit dem Traktor Brennholz auf. Während der Arbeiten lief ihr ihr sechsjähriger Enkel aus Wien zu. Da der Bub mit dem Traktor mitfahren wollte, nahm sie ihn zu sich in die Fahrerkabine. In diesem Moment rollte der Traktor rückwärts und stürzte den Abhang hinunter. Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrere Male. Nach etwa 30 Metern blieb der Traktor an einem Baum hängen. Die Pensionistin und der Bub wurden aus der Fahrerkabine geschleudert und blieben schwer verletzt liegen. Die Frau wurde mit dem Notarzthubschrauber „Martin 3“ zum Klinikum Wels geflogen. Ihr Enkel wurde von der Rettung in das Krankenhaus Vöcklabruck gebracht.

