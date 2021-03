Traktoranhänger machte sich selbstständig und prallte gegen Lkw

Auf der B1 in Enns (Bezirk Linz-Land) ist am Vormittag ein Lkw mit einem Traktoranhänger zusammengestoßen. Zuvor war auf der B38 in Grünbach (Bezirk Freistadt) ein vollbeladener Sattelzug umgestürzt, auch beim Kreisverkehr in Freistadt musste die Feuerwehr in den Morgenstunden einen umgestürzten Lastwagenanhänger bergen.

Zu dem schweren Unfall in Enns wurden die Einsatzkräfte um 10.17 Uhr alarmiert. Auf der Wiener Straße dürfte sich ein Anhänger von einem Traktor losgelöst haben und auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Die Folge war eine Kollision mit dem entgegenkommenden Laster. Das Führerhaus des Lkw wurde so stark deformiert, dass der Lenker von der Feuerwehr befreit werden musste. Der Notarzt versorgte den Verletzten, ehe er vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht wurde. Die B1 musste zwischen Asten und Enns gesperrt werden.

Lkw-Unfall in Grünbach Bild: FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Nach wie vor stehen auch drei Mühlviertler Feuerwehren im Einsatz, um einen Sattelzug bei der B38 zu bergen. Das Schwerfahrzeug, das voll mit Holzplatten beladen war, ist gegen 6.34 Uhr umgestürzt. Das Dach landete auf der schneebedeckten Wiese, wie auf Fotos zu sehen ist. "Der Lkw ist vermutlich auf der Schneefahrbahn ins Schleudern geraten", sagt Einsatzleiter Michael Brandstötter von der Feuerwehr Rauchenödt. Es sei "extrem glatt" gewesen.

Zur selben Zeit ging bei der Freistädter Feuerwehr ein Alarm ein, weil beim Kreisverkehr Nord ein Lkw-Anhänger umgestürzt war. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte vom Kran der Feuerwehr Bad Leonfelden.

Lkw-Bergung in Freistadt Bild: FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR