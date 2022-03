Suchtgift für Sex: Polizei gelang Schlag gegen Innviertler Drogenszene

Der Rumäne und zwei seiner Komplizen wurden nun nach umfangreichen Ermittlungen dingfest gemacht und sitzen in Haft, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ihnen wird vorgeworfen, in den vergangenen sechs Monaten rund 1000 Stück XTC-Tabletten, 700 Gramm Amphetamin, Methamphetamin und Marihuana im Raum Braunau in Umlauf gebracht zu haben.

Kellner in Szenelokal

Dem 29-Jährigen konnte zudem die Einfuhr von Kokain von Deutschland nach Österreich sowie die Vermittlung von zwei Kokaingeschäften in der Größenordnung von 1,5 Kilogramm im Sommer 2021 nachgewiesen werden.

Der Mann, der mittels Haftbefehl gesucht worden war, hatte unter einer falschen Identität als Kellner in einem Szenelokal im Innviertel angeheuert. In diesem Umfeld fand er seine Kunden. Er versorgte Gäste, Subdealer und Arbeitskollegen mit synthetischen Drogen. Einen Großteil des Suchtgifts soll er gezielt an psychisch beeinträchtigte, minderjährige Abnehmer verkauft und im Gegenzug auch sexuelle Gefälligkeiten erhalten zu haben.

Während Quarantäne gedealt

Als Mittäter wurden ein 40-jähriger Kroate und als ein 35-jähriger Ungar aus Steyr ausgeforscht. Die Drogen wurden im Darknet bestellt, in Steyr verteilt und dann im Bezirk Braunau verkauft. Der 40-Jährige soll sogar während seiner Covid-Quarantäne im Umfeld des Lokals mit Ecstasy-Tabletten gedealt haben.

Die drei Beschuldigten wurden bei der Besorgung einer Amphetaminlieferung auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Zudem wurden bei mehreren Hausdurchsuchungen Drogen sichergestellt. Die Männer zeigten sich zu den Vorwürfen umfassend geständig. Gegen mehrere Abnehmer als auch Subdealer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, teilte die Polizei mit.