Sturmnacht: 14.000 Haushalte in Oberösterreich ohne Strom

Freitagabend, kurz nach 19 Uhr: Gerade war es erst gelungen, alle Störungen im Stromnetz nach der ersten Sturmnacht zu beheben, da brach die nächste Sturmfront über Oberösterreich herein. Immer wieder sorgte das Tief "Zoltan" am Abend und in der Nacht zu Unterbrechungen in der Stromversorgung.

Mehr zum Thema: Nächste Sturmfront zog über Oberösterreich: 2500 Feuerwehrleute im Einsatz

"Zwischen 4 und 5 Uhr morgens lag die Zahl der Kundenanlagen, die wir nicht versorgen konnten, kurzzeitig bei rund 14.000", gab die Netz OÖ bekannt. Samstagfrüh waren noch 6500 Haushalte vom Stromausfall betroffen.

150 Mitarbeiter seien im Einsatz, um die Stromversorgung wieder herzustellen, hieß es. Durch die anhaltend stürmische Wetterlage sei jedoch auch im Laufe des Tages immer wieder mit Störungen zu rechnen.

Wie viele Haushalte in Oberösterreich aktuell noch ohne Strom sind, sehen Sie auf dieser Karte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper