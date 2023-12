Nächste Sturmfront zog über Oberösterreich: 2500 Feuerwehrleute im Einsatz

Nach einer einsatzreichen Nacht auf Freitag, in der 230 Feuerwehren gefordert waren, zog in der Nacht auf Samstag erneut eine Sturmfront über Oberösterreich. Schon in den Abendstunden waren die ersten Auswirkungen erkennbar. "Anders als in der Nacht zuvor blieben die Notrufe bis Mitternacht jedoch auf niedrigem Niveau", meldet das Landesfeuerwehr-Kommando. 93 Einsätze mussten Freitagabends von 84 Feuerwehren abgearbeitet wurden.

Blockierte Straßen, überflutete Keller

Nach Mitternacht bewegten sich die Windspitzen dann in Richtung der prognostizierten 80 bis 100 km/h und die Einsatzzahlen stiegen. In Summe waren zu dieser Zeit ständig rund 70 Feuerwehren in allen Bezirken im Einsatz. Zahlreiche Bäume stürzten um, Straßen waren blockiert und Dächer wurden abgedeckt. Durch die starken Regenfälle mussten die Einsatzkräfte auch einige Keller auspumpen. Die Pegelstände der Flüsse sorgten jedoch bisher für keine größeren Schwierigkeiten.

Zusätzlich wurde in Schildorn (Bezirk Ried im Innkreis) Alarmstufe 2 ausgerufen, nachdem in einem Bauernhaus Feuer ausgebrochen war. Acht Feuerwehren standen im Einsatz.

Übers ganz Bundesland verteilt: Unwetter-Einsätze (grün) in der Nacht auf Samstag Bild: Landesfeuerwehrkommando

200 Einsätze

Insgesamt waren in der Nacht 2500 Helfer von 180 Feuerwehren gefordert, um 200 Einsätze abzuarbeiten. Das Beseitigen der Sturmschäden wird die Feuerwehren auch noch im Laufe des heutigen Tages beschäftigen. Stand sieben Uhr früh standen immer noch 55 Feuerwehren im ganzen Land im Einsatz.

Weiterhin stürmisch

Heute ist weiterhin mit Sturm und teils intensivem Regen zu rechnen. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt vor allem im Südosten und im Mühlviertel. Die Unwetterwarnung ist zumindest bis Sonntag, 0 Uhr, aufrecht. Die Schneefallgrenze liegt im Mühlviertel anfangs bei rund 800 Metern, steigt tagsüber aber auf rund 1000 Meter an. Ansonsten fällt Schnee generell erst oberhalb von 1000 Metern. Der stürmische Westwind bringt Böen zwischen 70 und 90 km/h, vom späten Vormittag weg bis in den frühen Nachmittag hinein im Flachland gebietsweise auch um 100 km/h. Höchstwerte: 4 bis 10 Grad.

