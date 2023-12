Sturm- und Hochwasserlage: Feuerwehr "vorsichtig optimistisch"

Clemens Arzt, Offizier vom Dienst im Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich gab am Samstagnachmittag eine Einschätzung der Lage im Land: "Wir haben aktuell beständig zwischen 50 und 80 Einsätze parallel abzuarbeiten. Seit Mitternacht sind es aktuell 670 Einsätze, zu denen wir alarmiert wurden. Aktuell ist es schaffbar und wir sind vorsichtig optimistisch.

Derzeit seien rund ein Fünftel der heimischen Wehren mit Pumparbeiten beschäftigt. "Dabei sind die Pegel an den großen Flüssen aber eher nicht das Thema, sondern das Oberflächenwasser, das nicht kanalisiert ist", sagt Arzt. Der Hydrografische Dienst kategorisiert die aktuelle Situation in die Warnstufe "Alarmstufe 0 - Vorwarnung". Die Wasserstände würden durchwegs steigen. Inn, Traun und Enns weisen allerdings schon leicht fallende Tendenz auf. Kleinere Gewässer können aber weiterhin kleinräumige Überflutungen verursachen. Insbesondere im Mühlviertel und in den südlichen Landesteilen werden die Niederschläge noch bis in die Nacht andauern.

Der überwiegende Teil der Einsätze - etwa 70 Prozent - betreffe Sturmschäden. Ab 17 Uhr soll der Wind im Land abflauen.

Weitere Informationen kündigt das Landesfeuerwehrkommando für rund 17 Uhr an.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz