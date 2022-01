Sturm tobt mit bis zu 120 km/h: Skibetrieb teilweise eingestellt

Am Montag ist ein Sturm über den Großteil Österreichs hinweggerauscht: Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wurden am Vormittag in tiefen Lagen in Niederösterreich, in Wien und im Nordburgenland Windspitzen von 80 bis knapp über 100 km/h gemessen. In Oberösterreich wurden etwa in Enns Windspitzen von 81 km/h gemessen. In Weyer wurden 79 km/h registriert, in Kollerschlag 77 km/h und in Wolfsegg waren es 75.

Zum Sturm kommt Schnee

Auf vielen Bergen erreichten die Böen noch höhere Werte – am Feuerkogel sogar jenseits der 120 km/h. 121 km/h zeigte die Messtation in 1620 Metern Seehöhe zu Mittag. Der Skibetrieb wurde eingestellt, informierten die Seilbahnbetreiber auf ihrer Website. Am Kasberg gibt es aufgrund der Witterung nur Teilbetrieb, drei von acht Liften sind geöffnet. In Hinterstoder waren Höss-Express und Hösskogellift außer Betrieb. Im Skigebiet Dachstein-Krippenstein war nur die erste Teilstrecke der Seilbahn in Betrieb.

Auch am Montagnachmittag und -abend muss man im Großteil des Landes mit Sturmböen rechnen. Zudem wird der Niederschlag gegen Abend hin häufiger, die Schneefallgrenze liegt laut ZAMG in Oberösterreich zwischen 500 und 800 Metern. Vor allem in den Bergen muss man daher mit Schneeverfrachtungen rechnen.

Vorsicht auf den Straßen

Aber auch auf den Straßen ist Vorsicht geboten, warnt die ZAMG. "Reduzieren Sie im Straßenverkehr auf Brücken und exponierten Straßenzügen die Geschwindigkeit, vermeiden Sie Überholmanöver und halten Sie Abstand", heißt es in der aktuellen Sturmwarnung. Auf exponierten Straßen müsse man mit Schneeverwehungen und schlechter Sicht rechnen, bei Fahrten mit großen Anhängern und Lkws sei durch den starken Seitenwind die Unfallgefahr erhöht.

Erst in der zweiten Nachthälfte sollte der Wind deutlich nachlassen. Der Dienstag dürfte noch zeitweise windig, aber nicht mehr so stürmisch sei wie der Montag. Am Vormittag kann es bis in tiefe Lagen schneien. Mittwochs ist der Wind laut ZAMG schwach, um Donnerstag und Freitag wieder stärker bis stürmisch zu wehen.

Die Wetterprognose als Video:

