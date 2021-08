Wehren pumpten See aus, der Dorf überflutet hätte

Wie bei einem Weltuntergang verfinsterte sich vorgestern am frühen Abend der Himmel in Schiedlberg, Blitze zuckten, Donner krachten und der Regen peitschte in einem Wasserstrahl zu Boden. Bei sieben Feuerwehren im Bezirk Steyr-Land heulten die Sirenen. Vor Matzelsdorf, das idyllisch in einer Senke vor Schiedlberg liegt, bildete sich binnen Minuten ein riesiger Teich mit der braunen Schmutzbrühe.