Vorwärts will bei den jungen Bullen wieder punkten

"Wir müssen schauen, dass wir die Zweikämpfe richtig hart annehmen und aggressiv ins Spiel gehen", sagt Stürmer Okan Yilmaz.

Bei einer Nullrunde kann es in der Tabelle schnell nach unten zu den Abstiegsplätzen gehen; bei einem Dreipunkter winkt noch das Podest vor der Winterpause. Also gibt es für Vorwärts keine Lorbeeren, auf denen sich die Elf ausruhen könnte, sondern nur die Richtung, weiter in der Tabelle anzuschreiben. Das weitere Programm für Vorwärts ist die nach der Papierform denkbar leichteste Aufgabe. Vorwärts fährt am 22. November zum KSV nach Kapfenberg und empfängt danach das jetzige Tabellenschlusslicht in der auf 30. November (14 Uhr) vorverlegten Rückrunde im eigenen Stadion. Vor den vermeintlichen Pflichtpunkten steht Trainer Willi Wahlmüllers Rot-Weißen noch der schwere Gang zu den Jungbullen bevor, die am Dienstag in der UEFA Youth League gegen die U19 des SSC Napoli spielten.