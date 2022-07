Vorwärts verpflichtet Mittelfeldtalent aus Vorarlberg

Der zentrale Mittelfeldspieler ist zwar erst 19 Jahre jung, stand in der abgelaufenen Saison aber bereits mehrmals im Kader des Vorarlberger Topklubs und feierte im März gegen Meister Red Bull Salzburg bereits sein Erstliga-Debüt. In Steyr soll der junge Vorarlberger nun Spielpraxis sammeln.

„Wir waren noch auf der Suche nach einem körperlich präsenten Spieler im Zentrum und freuen uns, dass wir mit Noah fündig geworden sind. Mit ihm bekommen wir neben dem spielerischen Qualitäten auch Zweikampfstärke in unser Spiel. Daniel kennt ihn noch aus der Vergangenheit und wir waren in den letzten Wochen intensiv im Austausch mit seinem Klub“, sagt Jürgen Tröscher, sportlicher Leiter zum Transfer.

„Vorwärts ist ein Traditionsverein und ich freu mich auf meine Aufgaben hier. Ausschlaggebend war für mich auf jeden Fall Trainer Daniel Madlener. Ich kenne ihn noch aus Vorarlberg und war dort schon mal auf einem Probetraining bei ihm“, sagt Bitsche. Vorwärts habe sich in der letzten Saison gut entwickelt: „Da waren richtig gute Spiele dabei. Bei der Mannschaft ist was am entstehen. Es ist toll dabei zu sein.“

Er wisse um die spielerischen Qualitäten des Neuzugangs, sagt Madlener: „Noah ist stark beim Spiel mit und auch gegen den Ball. Und er ist ein Spieler mit sehr gutem Willen.“