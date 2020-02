Vorwärts geht selbstbewusst in den Schlager gegen Innsbruck

Nach zwölf Wochen Pause wird am Wochenende die Punktejagd in der 2. Bundesliga fortgesetzt. Der SK Vorwärts trifft im ersten Pflichtspiel des Jahres auswärts auf Wacker Innsbruck. „Damit haben wir einen ordentlichen Brocken vor der Brust", sagt Trainer Willi Wahlmüller, der sich allerdings zuversichtlich gibt: „Wir haben im Winter unsere Aufgaben erledigt und diese Woche im Training noch einen Schwerpunkt auf die Spritzigkeit gelegt. Wir wollen am Sonntag auf jeden Fall einen Punkt mitnehmen."

Wacker Innsbruck liegt als Sechster aktuell drei Plätze und zwei Punkte hinter den Rot-Weißen. An das erste Duell der Saison haben die Vorwärts-Kicker gute Erinnerungen. Zum Ligastart im vergangenen Sommer gab es vor 2100 Zuschauern durch Tore von Christopher Bibaku und Josip Martinovic einen 2:0-Erfolg.

Anstoß zur Partie im Tivoli-Stadion ist um 12.30 Uhr. Die Mannschaft wird bereits heute nach Tirol reisen, um optimal vorbereitet ins Spiel starten zu können.