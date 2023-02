Unbelehrbar: Dieb ging der Polizei zweimal an einem Tag ins Netz

Der Mann hatte am Dienstag zu Mittag in einem Einkaufszentrum in Steyr mehrere hochpreisige Parfums mitgehen lassen. Eine Zeugin nahm die Verfolgung auf und lotste die Polizei zu dem 33-Jährigen, der schließlich festgenommen wurde. Nach seiner Einvernahme durfte der Steyrer die Polizeiinspektion wieder verlassen – und ging erneut auf Beutezug.

Die Polizisten, die zu dem Drogeriemarkt in der Nähe gerufen wurden, staunten nicht schlecht, als der zuvor Festgenommene abermals als Verdächtiger herausstellte. Bei seiner zweiten Festnahme hatte er wieder mehrere wertvolle Parfum-Flaschen bei sich.

Dem Beschuldigten konnten außerdem zwei weitere Ladendiebstähle in einer Drogerie in Steyr und einem Geschäft in St. Valentin zugeordnet werden. Weitere Ermittlungen dazu laufen, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.