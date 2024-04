Trotz 0:1 gegen Voitsberg: "Können richtig gut sein"

Vorwärts-Trainer Markus Eitl sprach trotz des 0:1 bei Tabellenführer Voitsberg von einer der besten Auswärtsleistungen in dieser Saison.

In der mehr als 100-jährigen Vereinsgeschichte des SK Vorwärts Steyr haben die Rot-Weißen erst einmal, am 8. September 1968, damals ebenfalls in der Regionalliga Mitte, gegen Voitsberg verloren. Daran wird sich allerdings kaum noch jemand erinnern können.

Am Freitag kassierte der SKV seine zweite Niederlage gegen die Steirer. Doch trotz des 0:1 beim Tabellenführer war Trainer Markus Eitl großteils zufrieden: "Voitsberg war zwar gefährlicher und Michael Fauland hat einige Male hervorragend gehalten, aber wir hätten die Chance auf einen Punkt gehabt. Und ich habe gesehen, dass wir sehr gut sein können." Der entscheidende Treffer vor rund 1000 Zuschauern fiel bereits knapp vor Seitenwechsel. Der mögliche Ausgleich durch Milan Ziric wurde den Rot-Weißen in Hälfte zwei wegen einer Abseitsstellung vorenthalten. Eitl: "Laut Video war es keines."

