Top-Test: Vorwärts spielt gegen St. Pölten Unentschieden

Der Bundesliga-Achte mit ansteigender Form dominierte Donnerstagabend die Anfangsphase des witterungsbedingt in die niederösterreichische Landeshauptstadt verlegten Testspiels. Bereits in der 8. Minute ging der Erstligist durch einen Kopfballreffer von Muhamedbegovic nach einem Eckball in Führung. Doch die Gäste aus Steyr kamen im Verlauf der Partie immer besser in Tritt. Die Rot-Weißen konnten das Spiel in Folge offen gestalten. In der 29. Minute erzielte Josip Martinovic mit einem satten Schuss aus 18 Metern das 1:1, Bojan Mustecic hatte den Ball zuvor gekonnt abgelegt.

St. Pölten-Trainer Schmidt schonte übrigens seinen Topstürmer, den ehemaligen Vorwärtsspieler Husein Balic. Der zweite Ex-Steyrer, Daniel Petrovic, kam in der zweiten Halbzeit ins Spiel. Und auch in dieser konnten die Rot-Weißen gegen den Oberhausverein gut dagegenhalten und erreichten letztlich ein ebenso beachtliches wie verdientes Unentschieden.

Trainer Willi Wahlmüller: „Zu Beginn hatten wir Schwierigkeiten mit dem Pressing von St. Pölten. Aus einer der ersten Standardsituationen haben wir das Gegentor bekommen, da müssen wir in Zukunft wieder wachsamer sein. Wir haben uns gut erfangen und nach einem guten Umschaltspiel den Ausgleich gemacht. Über die gesamte Spielzeit haben wir nicht sehr viel zugelassen und hatten unsere Chancen im Konter. Es war ein sehr positiver Test gegen einen Bundesligisten."