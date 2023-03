Steyrer Physio-Aktiv-Team überrascht zum Jubiläum mit einer Schnapsidee

Im Jahr 1984 begann Karl Landa mit der Physiotherapie-Ausbildung. „Das war damals der Versuchskaninchen-Jahrgang, wir waren die Ersten in Steyr“, sagt der heute 59-Jährige schmunzelnd. Drei Jahre später hatte er seine Ausbildung abgeschlossen, im Jahr 1990 gründete er die „Physio Aktiv“-Praxis. „Damals gab es drei selbstständige Physiotherapeuten in Steyr, heute sind es mehr als 80.“

Seit mittlerweile 33 Jahren behandelt sein Team nicht nur Patienten, sondern betreut als Sportphysiotherapeuten Athleten aller Leistungsklassen in den verschiedensten Sportarten. „Vom Ruder-Olympia-Team in Sydney über einen Rad-Masters-Weltmeister, die ehemalige Vorwärts-Bundesligamannschaft bis hin zu ATP-Spielern haben wir viele auf dem Weg zu ihren Höchstleistungen begleitet“, sagt Landa.

Was die Physiotherapeuten damals noch nicht in ihrem Werkzeugkoffer hatten, sind die Konzepte von „Functional Movement Systems“ (FMS). „Wir waren vor zehn Jahren österreichweit die Ersten, die dieses amerikanische System der qualitativen Bewegungsüberprüfung, die den Patienten ganzheitlich betrachtet, hier etabliert haben“, sagt Landa, der auch Obmann der österreichischen Sportphysiotherapeuten ist. Verletzungs- und Überlastungsrisiken frühzeitig zu erkennen und mit gezielten individuellen Übungsprogrammen zu reduzieren, liege im ureigensten Interesse jedes Menschen und gelte ganz besonders für Sportler.

Mit einer Reihe von Aktivitäten feiern Landa und sein Team – Heinz Pranner, Ewald Hirschenauer, Martina Fröhlich und Brigitte Landa – heuer das 33-jährige Praxisbestehen. Landa: „Unser 30er-Jubiläum ist wegen der Corona-Pandemie leider ins Wasser gefallen, daher haben wir uns nun für diese Schnapszahl-Feierlichkeit entschieden.“ Den Auftakt machte ein Stammtisch des Netzwerks Zukunftsregion Steyr bei Physio Aktiv, am Freitag, 30. Juni, ist ein Fachsymposium für Trainer, Funktionäre und Athleten sowie Sportinteressierte am FH-Campus Steyr mit anschließender Feier beim Glück Auf im Museum Arbeitswelt geplant.

Gewinnspiel bis Ende März

Noch bis Ende März läuft ein besonderes Gewinnspiel anlässlich des 33-jährigen Praxisjubiläums: Das Physio-Aktiv-Team verlost 33 FMS-Testbatterien im Wert von je 160 Euro. Dazu wurden 16 Sportarten ausgewählt, die in der Region am häufigsten ausgeübt werden. Wer genug von immer wiederkehrenden Wehwehchen hat und seine Sportgesundheit selbst in die Hand nehmen möchte, kann sich auf www.physioaktiv.at anmelden. Anmeldeschluss ist Freitag, 31. März.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner