"Steyr ist zu wenig Stadt, wir fordern mehr Urbanität"

Pit Freisais hat die Neos im Jahr 2015 mit 576 Stimmen und 2,94 Prozent erstmals in den Gemeinderat geführt. Mittlerweile hat sich der 32-Jährige in der Stadtpolitik profiliert und Lust auf mehr. Ziel des zweifachen Vaters sind am 26. September zumindest zwei Mandate, um den Fraktionsstatus für die Neos zu erreichen.