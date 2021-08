Zwei Perioden lang hatte Michaela Frech mit ihrem Bürgerforum in einem Wahlbündnis gemeinsam mit der Steyrer VP für den Gemeinderat kandidiert. Am 26. September geht die 56-jährige Pädagogin wieder mit einer eigenen Liste ins Rennen. Die gelernte Touristikkauffrau, die 1997 für das Liberale Forum erstmals den Einzug ins Stadtparlament geschafft hatte, hofft auf zumindest ein Mandat und will in der kommenden Periode wieder als kontrollierendes Organ den etablierten Parteien auf die Finger