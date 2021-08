Mit 2224 Wählerstimmen (11,36 Prozent) kletterten die Grünen 2015 nicht nur erstmals über die Zehn-Prozent-Marke, sondern eroberten erstmals auch einen Sitz im Stadtsenat. Mit der freiberufliche Dolmetscherin Ruth Pohlhammer schickt die Umweltpartei nun eine Quereinsteigerin ins Rennen. Für die 52-jährige Spitzenkandidatin gilt es, trotz vieler Turbulenzen diese Position zu verteidigen.

Steyrer Zeitung: Wir sitzen bei mir daheim auf der Terrasse meines Gartens. Warum gerade hier?

Ruth Pohlhammer: Weil mir das angeboten wurde und ich immer neugierig bin auf andere Gärten.

Ihr Lieblingsplatz in Steyr?

Mehrere. Mein Garten, wenn ich arbeiten will. Der Schlosspark, wenn ich Ruhe brauche. Und der Vorplatz des MAW (Anm.: Museum Arbeitswelt), wenn ich Leute treffen oder einfach genießen will.

Klimawandel und Zeitgeist spielen grüner Politik in die Hände. Haben die Grünen in Steyr in den vergangenen sechs Jahren genügend Spuren hinterlassen?

Wir haben schon ein paar Spuren hinterlassen. Aber alles ist eine Frage der Stimmenverteilung. Natürlich hätte angesichts des Klimawandels viel mehr umgesetzt werden sollen, das braucht man gar nicht schönreden. Steyr weist viele Grundbedingungen auf, um dem Klimawandel relativ gut begegnen zu können. Wir haben zwei Flüsse, wir haben die Berge dahinter, wir haben immer noch intakte Luftkorridore, die wir uns bitte nicht verbauen sollen. Wir haben natürlich ein Problem mit der Bodenversiegelung. Das ist einer der Punkte, die ich angehen möchte. Leerstehende Gebäude sollen eher revitalisiert werden, als dass man Neues auf der grünen Wiese baut.

Klimawandel ist ein globales Problem. Aber was kann Steyr wirklich dagegen tun?

Wir liegen in einem Gebiet mit Braunerde, einer der fruchtbarsten Erden überhaupt. Hier eine Straße zu bauen, ist der schiere Wahnsinn. Man muss nur nach Dietach schauen. Dort war nach den jüngsten Regenfällen alles überflutet, dort wurde viel zu viel Boden versiegelt.

Begrünte Dächer, Photovoltaik, keine Versiegelung von Parkplätzen: Steyr schreibt hier nichts vor.

Das sollte unbedingt passieren.

Steyr hat einen grünen Stadtrat. Warum ist da nichts passiert?

Weil es nie eine Mehrheit dafür gab. Wir haben bisher eine Politik gehabt, die sagt: Wir müssen froh sein, wenn Investoren kommen, denen dürfen wir nichts vorschreiben. Das ist natürlich Humbug. Man muss ihnen etwas vorschreiben. Wenn eine Firma sich entscheidet, nach Steyr zu kommen, dann hat sie sich das vorher genau überlegt. Nur wegen Parkplätzen, die sie nicht versiegeln darf, geht sie nicht woanders hin.

Wenige Wochen vor der Wahl kommt Ruth Pohlhammer beim Durchschnittssteyrer kaum an. Warum ist das so?

Das kann ich nicht sagen, aber das wird durch dieses Interview sicher besser. Wir waren noch wenig präsent, haben erst jetzt mit dem Wahlkampf angefangen, kurz und knackig. Wir wollten die Leute nicht monatelang bombardieren. Ich bin in Steyr vermutlich anders bekannt durch die Demos. Aber wir sind in die Stadtteile gegangen und haben dort viele Kontakte geknüpft.

Drei Themen, die nach der Wahl sofort begonnen werden sollten.

Bei Bauten gewisse Dinge vorschreiben: Parkplätze dürfen nicht vollständig versiegelt werden, Photovoltaik, Fassadenbegrünung. Dann ist ein verkehrsberuhigter Stadtplatz, der klimaangepasst werden muss, ganz wichtig. Mir erschließt sich nicht, warum da alle Autos durchfahren müssen. Und die Mobilität muss neu gedacht werden. Steyr als Autostadt darf keine Ausrede dafür sein, dass auf andere Varianten vergessen wird. Mehr Angebot für Radfahrer, der öffentliche Verkehr muss besser unterstützt werden, auf die Bedürfnisse älterer und beeinträchtiger Menschen angepasst werden. Und der Steyrer Bahnhof bietet ganz viele Möglichkeiten, um ihn zu verbessern. Er ist einer Statutarstadt absolut unwürdig. Das ÖBB-Argument, Steyr hat zu wenig Frequenz – da beißt sich die Katze in den Schwanz. Jetzt ist die Zeit, um in Attraktivität zu investieren, dann fahren auch mehr Leute mit dem Zug. Und es darf nicht länger sein, dass ich am Bahnhof ankomme und dann sehe, wie der Bus vor der Nase wegfährt.

Dass die Situation für Radfahrer und im öffentlichen Verkehr nicht passt, wissen wir nun. Wird die Westspange kommen?

Ich hoffe nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie für Steyr eine Entlastung bringt. Es wird Rosstäuscherei betrieben, es wird mit Zahlen argumentiert, die so nicht halten. Zudem ist der Schwerverkehr eine der größten Herausforderungen beim Klimawandel. Vielleicht fliegen diese Dinge in zehn Jahren mit Drohnen? Wozu jetzt also Straßen bauen?

Wenn wir schon beim Schwerverkehr sind: Bei MAN zittern viele um ihre Existenz. Wie soll sich der Standort entwickeln, um zukunftsfit zu werden?

Rundum suchen innovative Betriebe händeringend nach Facharbeitern und finden sie nicht. MAN oder BMW zahlen so gut, was ich jedem gönne, aber andere können sich das nicht leisten, was ich auch verstehe. Die Leute stehen aber trotz des Jobabbaus bei MAN nicht vor dem Ende, sondern vor einer Lohnkürzung, was natürlich nicht lustig ist. Aber besser, als auf der Straße zu stehen, ist es allemal. Ich glaube aber auch nicht, dass diese MAN-Nachfolgelösung wirklich dauerhaft ist. Ob man daran glaubt, dass Steyr eine innovative Marke bleibt, die in Steyr weiter produziert, sei jedem selbst überlassen. Die Stadt Steyr muss sich auf innovative Technologien in der Energiegewinnung, auf Green Jobs konzentrieren. Das wird unglaublich boomen. Steyr muss es einmal schaffen, nicht mit der Konjunktur eines einzigen bestimmenden Technikfaktors runter zu gehen. Die deprimierte Stimmung in der Stadt war greifbar damals, als ich in der Schule war. Jetzt wird immer wieder rund um die TU diskutiert. Es ist wirklich verwunderlich, wie das Thema aufgekommen ist und Linz gesagt hat „Hier“ und Wels gesagt hat „Hier“ und Steyr gesagt hat „Da mischen wir uns nicht ein, da halten wir uns vornehm zurück“. Das halte ich immer noch für einen massiven Fehler.

Noch dazu wo die FH in Steyr eine Erfolgsgeschichte ist.

Das ist sie. Sie hat aber einen Geburtsfehler, dass es so ausgemacht wurde, dass diverse Fakultäten an unterschiedlichen Standorten sind. Ich hätte es für logisch gehalten, wenn in Steyr irgendetwas technikbezogenes ist. Jetzt ist es Management, das ist gut, funktioniert super, ist dynamisierend für die Stadt. Aber ich glaube, dass eine TU, die nicht an einem Ort in der größten Stadt konzentriert ist, einen Mehrwert hat. Man braucht nicht unbedingt eine Campusuniversität, in Deutschland gibt es genügend Beispiele. Steyr könnte verschiedene Institute beherbergen, hätte genügend Gebäude, wo man diese unterbringen könnte. In Zeiten von Videokonferenzen müssen nicht alle nebeneinander sitzen.

Menschen werden immer älter. Wie muss sich Steyr auf den demografischen Wandel einstellen?

Die Mobilität, so wie sie aktuell ist, steht Menschen zur Verfügung, die im Vollbesitz ihrer körperlichen und geistigen Fähigkeiten sind. Rollstuhlfahrer haben in Steyr keinen Spaß. Da gibt es etwa abgesenkte Gehsteige, die dann gegenüber nicht abgesenkt sind. Das ist wirklich schräg. Man muss sich auch besser auf nicht mehr so schnelle Menschen einstellen, oder auf sehbehinderte.

Der Handel konzentriert sich in Steyr immer stärker auf den Stadtteil Tabor. Hat die Stadt etwas falsch gemacht oder verschlafen?

Ja, definitiv. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind diese riesige Grünfläche am Kasernengelände als mystischen Ort erlebt habe. Dann war lange Zeit die Diskussion, ob es die Stadt kaufen kann. Natürlich will ein privater Investor herauspressen, so viel nur geht. Aber die Stadt hat, wie so oft, keine Vorschriften gemacht, hat sich nicht wirklich überlegt, was passiert, wenn mehr gebaut wird? Was passiert mit dem Taborknoten? Funktioniert es, wenn man den Burger King auch noch hinbaut, auch für die Anrainer? Ist es wirklich sinnvoll, das restliche, noch unbebaute Grundstück wieder zu versiegeln? Der Tabor hat ein massives Versiegelungsproblem. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir die Frischluftkorridore aus dem Umland nicht zubauen.

Der Stadtplatz wurde um drei Millionen Euro behübscht. Zufrieden mit dem Ergebnis?

Nein. Ohne Grünflächen und Wasser wird das nichts. Einzig der Leopoldibrunnen wälzt ein wenig um. Es ist unerträglich heiß an einem heißen Tag, man muss kühlen.

Viele Wohnungen stehen leer, dennoch gibt es einen Bauboom.

Das passt überhaupt nicht. Ich war kürzlich in GWG-Wohnungen auf der Ennsleite. Solch desaströse Wohnverhältnisse in solche maroden Gebäuden in einer Stadt wie Steyr, ich habe nicht geglaubt, dass es so etwas noch gibt. Diese Wohnungen sind im Eigentum der Stadt, das ist skandalös. Und dieselbe Einrichtung, die GWG, baut Wohnungen in einem Segment, die sich jene, die dort oben hausen müssen, nie leisten können. Da läuft etwas verkehrt. Auch am Resthof ist vieles desolat. Man baut am Bedarf vorbei.

Gemeindefusionen sind immer wieder ein Thema. Sollte Steyr mit seinen Umlandgemeinden fusionieren?

Mit Dietach und Garsten wäre es durchaus interessant, aber die werden das nicht wollen, auch politisch nicht. Etwa Dietach versiegelt viel zu viel für Wohnbau. Und Steyr hat ein geographisches, topografisches Problem, weil es sich nicht ausbreiten kann. Diese Verdichtung ist städtebaulich seit Jahren modern, ich halte das nicht für wahnsinnig klug. Höher bauen ja, aber jede Lücke zubauen ist eine schlechte Idee. Corona hat uns gezeigt, wie wichtig Grünflächen sind.

Das gescheiterte Hochhausprojekt am Tabor hätte genau das erfüllt.

Ich verstehe bis heute nicht, warum das nichts geworden ist.

Tut Steyr genug, um die Jugend in der Stadt zu halten?

Für mich ist das schwer einzuschätzen. Vermutlich müsste man junge Menschen fragen. Aber wahrscheinlich tut Steyr nicht genug. Ich würde mich sehr über eine TU freuen, dann würden automatisch mehr Junge dableiben. Ich würde mich über eine FH freuen, die in technischen Berufen aktiv wäre. Weil Management ist im Vergleich zu technischer Ausbildung eine kleinere Gruppe. Techniker könnten sich hier ausbreiten, das Management geht eher weg, das sieht man ja. Man sieht auch, dass die HTL ein Erfolgsprojekt ist.

Gibt es ein Lieblingsressort?

Natürlich Umwelt, auch Mobilität. Aber Steyr bräuchte auch ein richtiges Ressort für Städteplanung. Und man braucht in der Stadt jemanden, der sich um die Agenden von Menschen mit Beeinträchtigung kümmert.

