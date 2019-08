Steiner ist ein Meister, wenn es um Furchen geht

Die schönsten Ackerfurchen Österreichs wurden am vergangenen Wochenende beim 63. Bundes-Leistungspflügen der Landjugend in St. Veit an der Glan in Kärnten gezogen. Bei dieser zentimetergenauen Arbeit mit Traktor und Pflug war auch Pflüger-Routinier Stefan Steiner von der Landjugend Kremsmünster am Start. Der Kremstaler erkämpfte in der Kategorie Beetpflüge im Einzel den 3. Rang und gewann die Teamwertung gemeinsam mit dem Reichenauer Gerald Seiberl.

Neben der Silbermedaille bei der Pflüger-WM in Kenia 2017 und dem Vize-Bundesmeistertitel 2016 ist dieser dritte Rang beim heurigen Bundespflügen die drittbeste Einzelleistung in der stolzen Pflügerbilanz des Kremsmünsterers.

