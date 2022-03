Sekundenschlaf: 18-Jähriger überschlug sich mit Pkw

Ein 18-Jähriger dürfte während der Fahrt auf der B121 in Richtung Weyer kurz eingenickt sein. Sein Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals, bevor er auf einer Wiese zum Stillstand kam. Der verletzte Lenker wurde in das Landesklinikum Mostviertel gebracht, teilte die Polizei am Abend mit. Für die Aufräumarbeiten, die rund eine Stunde in Anspruch nahmen, rückten die Feuerwehren Gaflenz und Lindau-Neudorf an.