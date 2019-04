Rockröhre Gelsinger startet durch: Ihre neue Band heißt so wie ihr Sohn

SCHIEDLBERG. Paul! ist ein topbesetztes Trio und ab sofort auch live aktiv. Die neue Single erscheint heute.

Andrea Gelsinger fängt den Beat – zusammen mit ihrem Ehemann Wolfger Buchberger (rechts im Bild) und Christian Stiftinger. Bild: Hinterkörner

Auf der Suche nach einem Namen für ihr aktuelles Musikprojekt und die Band dazu war sie schon lange. "Ich habe aber nie etwas gefunden, das wirklich gepasst hätte", erzählt Andrea Gelsinger im Gespräch mit der Steyrer Zeitung. Bis eines Tages eine Freundin mit einem ungewöhnlichen Vorschlag auf sie zukam – und es ein Zeichen gab, dass eben dieser Vorschlag anzunehmen sei.

"Paul" war reserviert

"Ich war in Linz in einem Lokal, und beim Gehen habe ich gelesen, für wen der Nachbartisch reserviert war", so die rockige Stimme aus Schiedlberg. Auf dem Reserviert-Schild stand: Paul. Wie von der Freundin empfohlen. So, wie auch Gelsingers Sohn heißt. Im Bandnamen sollte dann noch ein Rufzeichen dazukommen.

Dass Paul!, das Musikprojekt, dessen erstes Album bereits im Jahr 2016 erschien, nun so richtig Fahrt aufnimmt, hat vorrangig mit Paul, dem Sohn, zu tun. "Er ist jetzt zwölf, bislang habe ich viel Zeit in meine Aufgabe als Mutter investiert, das ist jetzt nicht mehr in diesem Ausmaß notwendig." Dazu kommt, dass auch Paul von Paul! voll und ganz überzeugt ist.

Als Vorbote für das neue Album, das im Sommer vorliegen soll, und für die nächsten Live-Konzerte erscheint heute – am Freitag, 5. April – die neue Single "Fang den Beat". Ihrem Konzept nach sind die Paul!-Songs, wie Andrea Gelsinger immer schon war: poppig, rockig und in deutscher Sprache. "Der Künstlername gibt mir aber mehr Freiheiten. Ich bin zwar immer noch ich selbst. Ich darf jetzt ganz einfach mehr", so Gelsinger wörtlich. Die musikalische Folge: Paul! klingt bunter und vielfältiger. Der Synthesizer spielt auch bei den Live-Konzerten eine Rolle.

Ansonsten ist die Band puristisch besetzt: "Dass wir nur zu dritt sind, macht uns sehr flexibel, das ist ein Vorteil bei der Planung", erklärt die 44-Jährige. Außerdem: Einer ihrer musikalischen Mitstreiter steht ihr – unübersehbar – ganz besonders nah. Wolfger Buchberger, der Schlagzeuger und Begründer des Linzer Pop-Gymnasiums, ist ihr Ehemann. Mit ihm erarbeitet Gelsinger auch die Songs, nachdem die ersten musikalischen Ideen dafür vorliegen. "Und, nein, wir streiten dabei nicht. Es handelt sich dabei auch um keine Paartherapie." Außenstehende würden das mitunter annehmen.

E-Bass statt Gitarre

Der Dritte im Paul!-Bunde ist der Gitarrist Christian Stiftinger. Gelsinger, bislang selbst an der Gitarre aktiv, ist auf E-Bass umgestiegen. Seit zwei Jahren bereits übt sie täglich. "Singen und Bass spielen ist etwas ganz anderes als Singen und Gitarre spielen. Jetzt mache ich zwei Sachen gleichzeitig, die vollkommen unterschiedlich sind."

"Fang den Beat" ist ab heute über www.paulmusic.biz zu erwerben. Auch den Link zum brandneuen Video gibt es dort. Die nächsten Paul!-Konzerte finden in Graz (Mittwoch, 10. April, Postgarage) und in Enns (Freitag, 19. April, Zuckerfabrik) statt. In der Wiener Bar Coco treten Andrea Gelsinger und ihre musikalischen Mitstreiter am Mittwoch, 24. April, auf.

