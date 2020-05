Rad-Shuttlebus durch das Steyrtal fährt ab Samstag

Die Tourismusverbände Steyr und die Nationalparkregion sowie Pyhrn-Priel bieten ab Samstag, 30. Mai, bis einschließlich Sonntag, 27. September, wieder an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen einen Rad-Shuttlebus an. Diese optimale und bequeme Mitfahrgelegenheit für Radtouren durch das Steyrtal und entlang des Nationalpark-Kalkalpen-Radweges beginnt in Steyr oder Spital am Pyhrn. "So lassen sich beim anschließenden Radeln die Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke ganz gemütlich genießen", so Sigrid Hackl vom TV Steyr, "und auch für den ein oder anderen kulturellen oder kulinarischen Abstecher bleibt so genügend Zeit."

Für eine Mitfahrgarantie muss der Shuttlebus mindestens 24 Stunden vorab gebucht werden. Online auf www.steyr-nationalpark.at ist der genaue Fahrplan ebenso zu finden wie alle Haltestellen. Telefonische Auskunft erteilen der TV Steyr und die Nationalparkregion unter der Nummer 07252/53229 sowie der TV Pyhrn-Priel unter der Nummer 07563/249.

Aufgrund der Errichtung des Uferschutzes in Untergrünburg sowie der bereits im Bau befindlichen Umlegung der Steyrtalstraße muss aus Sicherheitsgründen der Steyrtal-Radweg R8 im Bereich Untergrünburg von der Steyrtalstraße 21 bis zum Beginn der Firma Mondi und im Bereich der Uferstraße ab dem Steg nach Steinbach in Richtung Leonstein noch bis Ende September wochentags gesperrt werden. An Wochenenden und arbeitsfreien Tagen wird die Strecke für alle Benützer des Radweges geöffnet. Eine Ausweichroute besteht zwischen der Haunoldmühle und Steinbach über die Steinbach-Runde R802.