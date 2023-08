Oliver Filip ist retour in Steyr: Gegen die Wikinger ist er bei Vorwärts gesetzt

Zwei 1:0-Heimsiege, zwei Auswärtsniederlagen, sechs Punkte und damit Rang acht in der Tabelle: So lautet die Bilanz des SK Vorwärts Steyr nach den ersten vier Runden in der Regionalliga. Heute, Freitag, um 19 Uhr folgt bereits das dritte Heimspiel der Rot-Weißen, zugleich das zweite Derby vor eigenem Publikum. Gegner sind diesmal die Jungen Wikinger aus Ried, die mit einem Sieg aus vier Spielen aktuell Tabellenvorletzter sind.

"Es wird sicher wieder eine enge Kiste, wie alle unsere Spiele in der Regionalliga", sagt Vorwärts-Trainer Markus Eitl. Er kann in dieser Begegnung allerdings auf einen neuen alten Bekannten zurückgreifen: Offensivspieler Oliver Filip unterschrieb vorerst bis Winter bei Vorwärts und wird ab sofort mit der Rückennummer 73 auf Torjagd gehen. Gegen die Wikinger wird der 25-Jährige bereits im Kader aufscheinen: "Er ist fit, er ist gut drauf und er ist für uns auf dem Platz ebenso wichtig, wie er es in der Kabine ist", sagt Eitl.

Angebot aus Schottland

Das Comeback des gebürtigen Leobners, der in 160 Zweitliga-Spielen auf 19 Tore und 20 Assists gekommen ist, wird einerseits für mehr Gedränge um einen Startplatz in der Vorwärtself sorgen, aber auch die Offensive der Steyrer deutlich variabler machen. "Er identifiziert sich mit unserem Verein, war eigentlich nie ganz weg und hat uns immer wieder besucht und die Daumen gedrückt. Jetzt kann er auch am Spielfeld aktiv seinen Teil zum Erfolg beitragen", sagt Gerald Perzy, sportlicher Leiter des SKV.

Nach dem Vorwärts-Abstieg aus der zweiten Liga waren Filip attraktive Profiangebote aus dem Ausland vorgelegen. Ein Engagement in der zweiten schottischen Liga zerschlug sich jedoch im letzten Moment. Filip: "Ich habe mich in Steyr immer wohl gefühlt. Für mich war klar, dass ich wieder einmal Rot-Weiß tragen möchte."

Markus Eitl, Vorwärts-Trainer

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner