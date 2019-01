Neue Ärztepraxen in Steyr, Ternberg und Molln

STEYR, TERNBERG, MOLLN. In den Bezirken Steyr-Stadt, Steyr-Land und Kirchdorf hat die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse mit Jahresbeginn neue Gruppenpraxen und eine Hautärztin unter Vertrag genommen.

In der Stadt Steyr sind dies die Gruppenpraxen "Doktores Hingsammer Fachärzte für Orthopädie und orthopädische Chirurgie OG" in der Stelzhamerstraße 1 sowie "Dr. Barbara Emhofer-Licka & Dr. Gerhard Teufl, Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie" in der Dukartstraße 15, in Ternberg die "Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin Dr. Payrleithner und Dr. Detzlhofer OG" in der Schulstraße 3 und in Molln die Gruppenpraxis "Dr. Gärtner, Dr. Schilcher Ärzte für Allgemeinmedizin OG" in der Schulstraße 1.

Zudem hat in Steyr Christina Groiss, Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, die Nachfolge von Anna Steiner-Elsinger angetreten. Ihre Ordination befindet sich in der Kompassgasse 2.

