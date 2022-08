Nationalpark-Gründer als "Besitzstörer" verurteilt

Vom Fahrradsattel aus wollen die Aktivisten, die sich vor mehr als 25 Jahren gegen einen Kanonenschießplatz und dann gegen ein Speicherkraftwerk der Ennskraftwerke in Gottes schönster Natur stemmten, ihr Lebenswerk betrachten. Bei einer gemeinsamen Radtour am Samstag, 10. September, wollen die "Veteranen" gemeinsam mit Interessierten, die die Geschichte des Nationalparks Kalkalpen interessiert, darüber nachdenken, wie weit es gelungen ist, mit dem Park Pflanzen- und Tierarten das Überleben zu ermöglichen und der Region auch mit dem gelenkten Tourismus eine Perspektive zu geben. Wolfgang Heitzmann, Alois Lindenbauer, Erich Weigand, Reinhard Resch, Irene Schwaiger, Mary und Konrad Laussamayer sowie Franz Sieghartsleitner werden um 9.30 Uhr beim Schranken des Parkplatzes Anzenbach in die Sättel steigen.

Um zu verhindern, dass die Buchenwälder – jetzt UNESCO-Weltnaturerbe – zerschossen und die Schluchten geflutet werden, ließen sich die damaligen Umweltschützer an Rathaustüren ketten, von der Polizei wegtragen und vom Bezirksgericht Weyer als "Besitzstörer" verurteilen. Das Landesgericht hob die Urteile wieder auf und der damalige Landeshauptmann Josef Ratzenböck (VP) gab im Jahr 1984 die Zusage, das Kraftwerksprojekt fallen zu lassen. (feh)