Mit der Standseilbahn zum Almfest

SPITAL AM PYHRN. Bis Mitternacht ist am Samstag, 25. Juni, die Standseilbahn auf die Wurzeralm in Betrieb: Der Zug befördert Gäste zum Almfest auf den Berg und nach der Sperrstunde wieder zurück ins Tal. Tagsüber werden bei der Bergstation Stände mit traditionellem Handwerk, Tracht und bäuerlichen Geräten wie Honigschleudern aufgebaut. Natürlich ist für das leibliche Wohl mit vielen Schmankerln vorgesorgt. Kinder können bei einer lustigen Stadel-Rallye Stempel sammeln, die Vierbeiner der Suchhundestaffel zeigen ihr Können, und beim Kistenklettern ist Geschicklichkeit gefragt. Volksmusik erklingt den ganzen Tag, bis zum Höhepunkt des Festes auf den Gipfeln ringsum die Bergfeuer entzündet werden. Foto: Haijes