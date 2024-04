Eisenstraße: Neuer Anlauf für das UNESCO-Welterbe

So weit war man schon einmal: Bereits im Jahr 2002 wurde die Eisenstraße samt steirischem Erzberg und Steyrer Altstadt hochoffiziell auf Englisch als "Iron Trail with Erzberg and the old town of Steyr" auf eine Bewerberliste für das UNESCO-Welterbe gesetzt. Jetzt steht die "Österreichische Eisenstraße" als "eine von zehn Stätten" wieder auf einer Vorschlagsliste der österreichischen UNESCO-Kommission für eine zukünftige Welterbe-Nominierung, wie es in Österreich die Semmeringbahn, die Wachau oder Schloss Schönbrunn schon sind. In einer Presseaussendung des Vereins Kulturregion Eisenwurzen Oberösterreich wird das jedenfalls mitgeteilt.

Ganz stimme das nicht, sieht sich Florian Meixner, Referent für Welterbe und Kulturgüterschutz der österreichischen UNESCO-Kommission zu einer Klarstellung veranlasst. Richtig sei bloß, dass die Kommission neuerlichen Bemühungen der neu aufgestellten Eisenstraßenverbände in den Bundesländern Ober-, Niederösterreich und Steiermark für eine Nominierung mit Fachwissen helfe, selbst aber keine Vorschläge für eine Aufnahme treffe.

Dass die Eisenstraße auf einer Liste möglicher Kandidaten steht, die die Republik Österreich in ihrer Kompetenz als UNESCO-Mitgliedsstaat erstellt, ist keine Neuigkeit. Bedeutung messen Fachleute dem Fakt bei, dass die Eisenstraßenverbände jetzt besser strukturiert und nun wirklich mit vereinten Kräften das sich mittlerweile schon eine halbe Ewigkeit hinziehende Projekt UNESCO-Welterbe in Angriff nehmen würden. Ein gemeinsamer Förderverein mit dem Altrektor der Montanuniversität Leoben, dem Universitätsprofessor Wilfried Eichlseder, als Obmann geht das Unterfangen sichtlich mit neuem Schwung an. "Wir haben Hinweise aus den zuständigen Stellen bekommen, dass nun die Chancen für ein Welterbe Eisenstraße weitaus besser stehen", sagt die Steyrer Kulturstadträtin Katrin Auer (SP), die zugleich auch Obfrau der OÖ. Eisenstraße ist. Mit Gutachten in der Schublade, wo die Fallstricke für eine Prämierung der Industriedenkmäler der Eisenerzeugung und Metallverarbeitung durch die UNESCO liegen, hat man nun ein Konzept gefunden, von dem man glaubt, dass es internationalen Maßstäben entspricht. "Wir möchten bis Herbst nächsten Jahres die erste Stufe einer Vorprüfung schaffen", sagt Auer. Überspringt die Bewerbung diese Hürde, kann die Republik Österreich die Eisenstraße als schützenswertes Kulturgut globalen Ranges bei der UNESCO in Paris zur Prüfung einreichen, was einer Nominierung vorangeht.

Unesco-Welterbe Eine Prozedur von heute auf morgen war auch die Anerkennung des bisherigen UNESCO-Welterbes in Österreich nicht. 15 Jahre brauchte etwa die jüngste Anerkennung, jene des Limes des Römerreiches entlang der Donau (2021). Als erstes UNESCO-Welterbe in unserem Land wurden Schloss Schönbrunn und die Salzburger Altstadt ausgerufen. Dann folgten Hallstatt, die Semmeringbahn, Stadt Graz, die Wachau, der Neusiedler See, das Wiener Zentrum, Pfahlbauten (am Attersee) und Baden als Kurstadt. Zum UNESCO-Naturerbe wurden im Jahr 2017 Buchen-Urwälder im Nationalpark Kalkalpen und im Wildnisgebiet Dürrenstein proklamiert.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer