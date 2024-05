84-Jähriger bei Verkehrsunfall in Micheldorf schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 84-jähriger Einheimischer am Vormittag des 1. Mai bei einem Unfall im Gemeindegebiet von Micheldorf zu. Der betagte Lenker hatte gegen 9:40 Uhr auf Höhe der Ortschaft Schön die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war von der B138 abgekommen.

Der Pkw krachte unterhalb eines Hangs gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Pensionist so schwer verletzt, dass er in das Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum nach Kirchdorf gebracht werden musste, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

