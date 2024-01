Marlies Kaiser meldete sich eindrucksvoll zurück

Marlies Kaiser war nach ihrem Ausfall zuletzt diesmal wieder in Topform.

Mit einer Doppelveranstaltung ging der Sport Kaiser Ennstalcup powered by Salomon in die zweite Runde. Für die beiden Riesentorläufe im Draxlerloch am Hochkar hatten 91 Starter genannt, und diese wurden mit Kaiserwetter belohnt. Bei besten Bedingungen waren dann auch kaum Ausfälle zu verzeichnen.

Bei den Frauen meldete sich Marlies Kaiser von den Naturfreunden Großraming nach ihrem Ausfall in Hinterstoder mit zwei Siegen eindrucksvoll zurück. Die Ennstalerin hatten in beiden Läufen jeweils rund drei Zehntelsekunden Vorsprung auf ihre Kontrahentin Denise Dietl vom Wintersportverein Trattenbach. Als stärkste Herausforderin war Liana Garstenauer vom Sportclub Pechgraben als jeweils Drittschnellste des Tages unterwegs.

Gregor Sulzer feierte auf dem Hochkar zwei Riesentorlaufsiege. Bild: Würleitner

Bei den Herren gab es für den Veranstalterverein Sportverein Losenstein ebenfalls einen Doppelsieg: Gregor Sulzer fuhr Bestzeit in beiden Riesentorläufen. Nachdem er seine internationale Karriere beendet hat, fährt er sporadisch im Ennstalcup mit. Zuletzt feierte er im März 2022 einen Sieg. Melvin Garstenauer vom Sportclub Pechgraben und Daniel Lumplecker vom Wintersportverein Trattenbach duellierten sich hinter Sulzer mit vollstem Einsatz und wechselten sich abwechselnd auf Platz zwei und drei ab.

