Linzer stürzte in Spital am Pyhrn mit Gleitschirm ab

Der junge Mann war am Samstag gegen 12:30 Uhr gerade im Landeanflug auf eine Grünfläche nahe eines Einkaufsmarktes, als es zu dem Unglück kam: Aus einer Höhe von etwa zehn Metern stürzte der 27-Jährige ab und schlug auf der Wiese auf. Er erlitt derart schwere Verletzungen, dass er nach der Erstversorgung durch Sanitäter der örtlichen Rettung mit dem Notarzthubschrauber C 14 in das Landeskrankenhaus Schladming gebracht werden musste.