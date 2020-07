Kletterin musste nach Sturz gerettet werden

Eine 26-Jährige und ihre 51-jährige Mutter, beide aus dem Bezirk Kirchdorf, besuchten am Donnerstag den Klettersteigpark Bannholzmauer in Windischgarsten. Während die 51-Jährige gegen 15 Uhr einen leichten Klettersteig ohne Probleme durchstieg, versuchte ihre Tochter einen schwierigeren Klettersteig. Auf halber Strecke rutschte sie aber aus. Die 26-Jährige rutschte entlang des Stahlseiles etwa drei Meter ab und blieb am nächsten Sicherungspunkt hängen. Dabei erlitt sie laut Polizei Verletzungen unbestimmten Grades.

Da ihre Tochter am Ausstieg nicht ankam, begann ihre Mutter nach ihr zu suchen und entdeckte schließlich, dass ihre Tochter verletzt auf einem Felsband lag. Sie verständigte daraufhin die Einsatzkräfte. Ein Alpinpolizist und 16 Mann des Bergrettungsdienstes Windischgarsten, unter ihnen ein Arzt, eilten zum Einsatzort. Aufgrund der Schilderung der Verletzungen wurde der Notarzthubschrauber C14 alarmiert, berichtet die Polizei. Die junge Frau wurde mittels Fixtau gerettet und in das Klinikum Kirchdorf geflogen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.