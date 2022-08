Im Sommer wird durch ganz Österreich getanzt

Die Künstlergruppe "Tanz auf Reisen" wandert von Juli bis September durch Österreich. Die Gruppe reist mit einem historischen Lkw, einem "Steyr Diesel", durch die Lande. Bei Zwischenstopps wird musiziert und direkt auf der LKW-Tanzfläche getanzt und gespielt.

Die Musiker haben ein Repertoire aus Melodien, die sie entsprechend den Wünschen der Tänzer abändern können. Die oftmals recht einfachen Melodien und Tänze bleiben dadurch lebendig. Das Konzept des improvisierten Tanzes kann Interessierten auch in Workshops zugänglich gemacht werden.

Der Hintergrund dieses Projektes ist ein historischer, der so wieder aufleben soll: In der Vergangenheit kamen Musiker in Dörfer, um dort zum Tanz aufzuspielen. Herman Fritz, Irma Maria Troy und Lauge Dideriksen sind die Musiker der Gruppe. Die beiden Tänzer sind Wanda Leben und Anton Hacker. Begleitet wird die Tanzkapelle von der Künstlerin Tina Maria Zierhofer, die selbst auch tanzt und einen visuellen Reisebericht gestalten wird. Im Zuge des Projektes werden immer wieder Gast-Musiker und Künstler mitreisen.

Heute, Freitag, 12. August, um 16 Uhr ist die Künstlergruppe am Hauptplatz Bad Hall zu sehen. Tanz auf Reisen ist eine Freiluftveranstaltung, die nur bei Schönwetter stattfindet. Bei Regen wird die Veranstaltung drei Stunden nach hinten verschoben. Falls das Wetter der Aufführung dann noch immer im Weg steht, muss der Termin abgesagt werden.

Am 15. August um 15 Uhr gibt es bereits den nächsten Auftritt in der Region, dann am Kirchenplatz in Ernsthofen.