Hühner in Karton neben Mülltonnen "entsorgt"

Die Legehennen waren noch am Leben, befanden sich aber in einem schlechten Zustand, teilte die Landespolizeidirektion mit. Eine Streife hatte die verwahrlosten Tiere gegen sieben Uhr Früh entdeckt. Die Schachtel, in der sie sich befanden, war mit Folie umwickelt und neben Mülltonnen abgestellt worden. Bei den zwölf Hühnern handelt es sich um braune und schwarze ausrangierte Legehennen. Sie wurden einem Tierarzt übergeben. Die Polizeiinspektion Sierning bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0 59133 7 4153.