Geschupft und nicht gewendet

Corona, das bei manchen Erkrankten auch die Geschmacksnerven lähmte, hat die besondere Gaumenfreude im Steyrtal aber nicht aus dem Gedächtnis gelöscht. Jetzt wird, nach dreijähriger Abwesenheit des alljährlichen Palatschinkenfestes, in den Küchen und Backstuben der Konditorei Illecker (Molln), Landgasthof Klausner (Molln), Gasthaus Hüthmayr (Kremsmünster), Wirt zum Hochhaus (Steinbach/Steyr), Naturgourmet Gorfer (Garsten) und Gasthof zu Kaiserin Elisabeth (Steyrling) wieder Milchteig angerührt und den Flachpfannen brennheiß erhitzt. "Dieses Fest und Kulinarium gibt es ja nur bei uns und kein zweites Mal irgendwo anders in Österreich", sagt Reinhard Schimpfhuber, Präsident des Lions-Club Steyrtal, der den Festschmaus für einen guten Zweck veranstaltet.

Palatschinken, ganz nach der Wiener Küche mit Marillenmarmelade gefüllt und mit Staubzucker überstreut, sind eine Köstlichkeit. Aber beim Palatschinkenfest, das heuer in der elften Auflage am Samstag, 11. Juni, ab 11 Uhr am Gemeindevorplatz und im Raiffeisenpark von Grünburg stattfindet, bringt man bereits eine Vielfalt von mehr als 20 Palatschinkenarten auf Teller aus Palmenblättern, die neben Gabeln und Messern aus Holz das Plastik-Wegwerfgeschirr ersparen. Die Füllungen reichen von Chili con carne über Pulled-Pork zur süßen Nascherei mit Eis-, Nougat- und Erdbeercreme. Als Vorspeise zum Hauptgang Palatschinken wird in Holzschüsseln Rindsuppe mit Pofesen und Frittaten ausgegeben. Die Veranstalter haben aus dem letzten "OÖ. Palatschinkenfest" gelernt, das vor drei Jahren am Stausee Klaus von 4000 Besuchern gestürmt wurde. "Wir richten uns gezielt auf eine Großveranstaltung ein", sagt Schimpfhuber. Gut für die Hilfsbedürftigen, die die Lions unterstützen.