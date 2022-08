Frontalkollision in Pettenbach forderte einen Schwerverletzten

Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber zum Vöcklabrucker Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

Die Frontalkollision hatte sich am Vortag gegen 19.10 Uhr an der Kreuzung der Pettenbacher Straße mit der Wasserhubstraße ereignet. Am Steuer des zweiten beteiligten Pkw saß eine 67-jährige Frau aus dem Bezirk Amstetten. Wie es zum Zusammenstoß kam, ist laut Polizei noch unklar. Der 78-Jährige kam aus Pfaffing, die Niederösterreicherin fuhr Richtung Pettenbach.