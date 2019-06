Die Musikvereine der Region marschieren alle ausgezeichnet

21 Kapellen traten zur Marschmusikwertung des Musikbezirkes Steyr an, darunter einige wenige Gästekapellen. Ausnahmslos alle bekamen sie von den gestrengen Wertungsrichtern mehr als 90 Punkte zugesprochen – und damit die Note "Ausgezeichnet". Am meisten durften sich die Musiker der Trachtenmusikkapelle Grünburg freuen. Unter der Leitung von Stabführer Stefan Gegenhuber eroberten sie in der anspruchsvollen Wertungsstufe E gleich 95,80 Punkte. Das war die beste Wertung des Tages.

Der Bewerb war im Rahmen des Bezirksmusikfestes in Kleinreifling durchgeführt worden. Auch die Leistung der Gastgeber konnte sich sehen lassen: Stabführer Jörg Stangl führte sein Orchester – ebenfalls in der Stufe E – zu 92,39 Punkten.

Hier die Ergebnisse der Marschmusikwertung auf einen Blick:

Wertungsstufe E

TM Grünburg 95,80

MV Hilbern 95,58

MV Maria Neustift 94,78

MV Waldneukirchen 93,81

MV Kleinreifling 92,39

MV Altenfelden 91,77

Wertungsstufe D

MV Reichraming 94,22

MV Rohr 94,01

FWM Trattenbach 93,65

TMK Sulzbach 92,76

MV Losenstein 92,76

MMK Wolfern 92,55

BKM Sierning 92,45

MV Laussa 92,40

MV Schiedlberg 92,29

TMK Kleinraming 92,03

MV Adlwang 91,88

Harmonie Weyer 91,30

MV Hilm-Kematen 91,15

Stadtkapelle Bad Hall 90,57

Wertungsstufe B

MV Großraming 92,34

