Der Winter ist angekommen: Feuerwehr musste den ersten Schneepflug „retten“

ASCHACH, Steyr. Das Räumfahrzeug war in der Nacht in Mitteregg-Haagen in einer Spitzkehre steckengeblieben und musste vom Technischen Zug aus Steyr wieder flott gemacht werden.

Bild: FF Steyr

Es gilt als sicheres Zeichen, dass der Winter im Land angekommen ist und auf den Straßen Vorsicht walten sollte: Wenn der Technische Zug der Freiwilligen Feuerwehr Steyr ausrückt, um einen Schneepflug zu bergen.

„Wir wurden am Donnerstag um 2.30 Uhr von Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Mayr telefonisch nach Mitteregg-Haagen gerufen“, sagt Kommandant Markus Schaumberger. Bis dahin waren sämtliche Versuche der lokalen Einsatzkräfte gescheitert, ein steckengebliebenes Räumfahrzeug wieder flott zu bekommen. Der Winterdienst-Lkw war in einer Spitzkehre von der Straße abgekommen und hatte sich im Erdreich festgefahren. Die Steyrer Feuerwehr rückte mit Spezialgerät, vier Fahrzeugen und zwölf Mann an, um gemeinsam mit der FF Aschach den Schneepflug zurück auf die Straße zu hieven.

„Auch wir haben aufgrund der winterlichen Fahrverhältnisse sofort nach der Ortsdurchfahrt Aschach auf allen Fahrzeugen sämtliche Ketten aufgelegt“, berichtet Schaumberger, „mittels Einbauseilwinde des schweren Rüstfahrzeuges haben wir dann in einer gemeinsamen Hub- und Zug-Aktion das Räumfahrzeug schonend wieder auf die Straße gestellt.“

Pro Jahr wird der Technische Zug der Steyrer Feuerwehr zu rund 20 Lkw-Bergungen gerufen. Bis zu dreimal pro Wintersaison muss auch ein Schneepflug aus einer misslichen Lage befreit werden. Nach vier Stunden sei der Einsatz beendet gewesen. Der Schneepflug konnte daraufhin übrigens wieder seinen geplanten und auch dringend nötigen Winterdienst fortsetzen.

