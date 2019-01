Curling Open Air am Steyrer Stadtplatz: Ab heute ,putzen‘ 18 Teams die Eisfläche

STEYR. Zum dritten Mal finden die Österreichischen Meisterschaften in Steyr statt.

Die Titelverteidiger aus Traun bei den Curling-Staatsmeisterschaften, damals aber in der Trauner Eishalle. Bild: volker weihbold

Bereits zum dritten Mal in Folge richtet der Curling Club Steyr die Internationale Österreichische Meisterschaft im Open Air Curling aus. Von heute, Donnerstag, 10. Jänner, bis einschließlich Sonntag, 13. Jänner, treten täglich ab 9 Uhr 18 Mannschaften aus zehn Nationen bei der "Irontrophy" am Stadtplatz an. Titelverteidiger ist der Curling Club Traun, der auch heuer wieder zum Favoritenkreis zählt.

Am Start werden auch je eine Steyrer Damen- und Herrenmannschaft sein. Vor zwei Jahren hatte diese sogar den Titel bei ihrem Heimturnier erobert. Die Finalspiele am Sonntag beginnen um 15 Uhr.

