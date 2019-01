Balltiger dürfen feiern

GARSTEN, BEHAMBERG. In Garsten lädt morgen Abend die Feuerwehr zu Tanz & Show, in Behamberg die Volkspartei.

Zwei der ersten Bälle, bei denen im neuen Jahr eifrig das Tanzbein geschwungen werden darf, finden in Garsten und in Behamberg statt. Die Feuerwehr Garsten lädt am Samstag, 5. Jänner, zum Ball in den Veranstaltungssaal. Zeitgleich wird in der Mehrzweckhalle Behamberg getanzt. Dort zeichnet die örtliche ÖVP als Veranstalter verantwortlich.

Der Ball in Behamberg beginnt um 20 Uhr. Das "Blue Danube"-Orchester wird musikalisch aktiv. Einlagen gestalten die Behamberger Landjugend und die Volkstanzgruppe Kürnberg. Auch eine große Tombola ist vorbereitet.

Viel Spektakel auf der Tanzfläche

Der Einlass zum Feuerwehrball in Garsten erfolgt ab 19.30 Uhr. Dort kümmert sich die Band "Six Pence" darum, dass es mit viel Schwung durch die Ballnacht geht. Bekannt ist die beliebte Veranstaltung für ihre spektakulären Show-Einlagen. Die Einnahmen fließen wie gewohnt in den Ankauf von Ausrüstung und Gerät.

