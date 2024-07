Starkregen, Sturm und Hagel: 3300 Feuerwehrleute halfen bei nächtlichen Einsätzen

Wie von den Meteorologen angekündigt, zog in den Mittwochabendstunden und der Nacht auf Donnerstag ein heftiges Unwetter über Oberösterreich. Starkregen, Hagel und Windböen richteten enorme Schäden an.

Die OÖN haben vorab berichtet: Gewitterzellen mit Starkregen und Hagel steuern auf Oberösterreich zu: "Wird extrem ungemütlich"

Die Auswirkungen für die Bevölkerung waren beträchtlich. Hunderte Menschen waren ohne Strom. Betroffen waren laut Netz Oberösterreich zahlreiche Gemeinden im Inn- und im Mühlviertel. Zu großflächigen Ausfällen kam es in den Bezirken Rohrbach und Urfahr-Umgebung. Zahlreiche Haushalte in Altenfelden, Kleinzell, St. Stefan-Afiesl, Haslach, Vorderweißenbach und Bad Leonfelden hatten zeitweise keinen Strom.

Wieder waren die Feuerwehren im Dauereinsatz. Gegen 18 Uhr gingen laut Landesfeuerwehrkommando die ersten Alarmierungen ein. Erst in der zweiten Hälfte der Nacht auf Donnerstag wurde es ruhiger. "Bäume auf Straßen, überschwemmte Gebäude und überflutete Fahrbahnen waren die überwiegenden Einsatzgründe", heißt es.

Insgesamt wurden 324 Einsätze gezählt. 3300 Kräfte waren unterwegs, um zu helfen. Besonders stark betroffen von den Gewitterzellen waren die Bezirke Braunau am Inn, Ried im Innkreis und Rohrbach.

In Aurolzmünster fiel ein Baum auf die Bahnstrecke, die Zugverbindung fiel vorübergehend aus. In Ried im Innkreis rückten die Feuerwehren aus, nachdem das Dach eines Internats von einer Sturmböe abgedeckt worden war.

Lokale Hagelgewitter

In Micheldorf (Bezirk Kirchdorf) wurden bis zu drei Zentimeter große Hagelkörner gemeldet. In Aspach (Bezirk Braunau) regneten binnen einer Stunde mehr als 30 Liter Wasser pro Quadratmeter auf die Erde nieder. Es kam zu zahlreichen Überschwemmungen. Sturmspitzen von 109 km/h wurden in Weizenkirchen (Bezirk Grieskirchen) gemessen.

Straßensperren in Landeck

Auch Tirol, Teile Niederösterreichs und der Steiermark waren vom Unwetter betroffen. Im Bezirk Landeck kam es aufgrund des Starkregens zu Murenabgängen auf der B 197 (Arlbergstraße) im Bereich der Marienwasengallerie und auf der L11 (Piller Landesstraße) im Bereich der Schlachthofkurve, wie die Tiroler Polizei in der Früh mitteilte.

Die B197 musste von den Einsatzkräften von 22:30 Uhr bis 00:46 Uhr für den Verkehr komplett und bis 02:00 Uhr einseitig gesperrt werden. Die L11 musste gegen 23:00 Uhr im Zuge der Aufräumarbeiten für die Dauer von rund 1,5 Stunden beidseitig gesperrt werden.

Wie hoch die Schäden sind, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand.

