Dach des Internats in Ried vom Sturm abgedeckt: "Das hätte schlimm ausgehen können"

Seit den Abendstunden stehen die Feuerwehren in Teilen Oberösterreichs aufgrund von Sturmschäden im Dauereinsatz. Viele Einsätze gibt es im Bezirk Ried. Der Sturm fegte beim städtischen Internat das Dach vom Gebäude. Auch Teile des Dachstuhls landeten auf den Bahngleisen, die neben dem Internat verlaufen. "Zum Glück sind schon Sommerferien. Das hätte anders ausgehen können", sagte Dominik Heinzlmaier, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Neuhofen vor Ort im OÖN-Gespräch. Gemeinsam mit den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ried wird das Dach jetzt provisorisch abgedeckt, damit kein weiteres Wasser ins Gebäude eindringen kann. "Es wird heute wohl noch eine lange Nacht. Den Bezirk Ried hat es ziemlich erwischt", sagte Heinzlmaier.

"Diese Situation war extrem gefährlich. Wären Schüler im Internat gewesen, dann hätte das heute sehr schlimm ausgehen können", sagte ein Rieder Feuerwehrmann, der vor Ort im Einsatz war. Rieds Feuerwehrkommandant Florian Schmidbauer sagte um 21 Uhr im Gespräch mit den OÖN: "Zum Glück war niemand auf dem Rad- und Gehweg, wo mehrere große Teile des Internatdachs landeten, unterwegs. In Ried sind mehrere Dächer durch umgeknickte Bäume schwer beschädigt worden. Der Sturm wird uns in der Nacht und auch morgen sicher noch beschäftigen", sagt Schmidbauer. Auch in vielen anderen Gemeinden des Bezirks Ried stehen die Feuerwehrleute wegen umgestürzter Bäume im Dauereinsatz.

Gefährliche Situation: Auch auf dem Radweg und den Bahngleisen landeten Dachteile.

Der Stadtpark, der kurze Zeit gesperrt war, ist laut Auskunft von Rieds Bürgermeister Bernhard Zwielehner wieder geöffnet. Allerdings wurde der Haupteingang des Städtischen Rieder Friedhof mit seinen hunderten Bäumen gesperrt. "Die Gefahr wegen umstürzender Bäume ist groß. Es ist von einem sehr hohen Schaden auszugehen", sagt Zwielehner. Genaueres werde man am Donnerstag sagen können.

Entwurzelte Bäume auf dem Parkplatz des Klaus-Roitinger-Stadions

