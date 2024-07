"Gewitter mit Starkregen und Sturm erreichten Oberösterreich"

Bis 18 Uhr war es ruhig beim Landesfeuerwehrkommando. "Die Ruhe vor dem Sturm", möchte man sagen. Denn nachdem um 17:57 Uhr die erste Unwetter-Meldung aus Eggelsberg im Bezirk Braunau eingegangen war, ging es Schlag auf Schlag. Im Minutentakt wurden die Feuerwehren im Innviertel zu Einsätzen gerufen. "Baum über Straße", "Dachsicherung", "Gebäude überflutet" lauteten die Alarmierungsgründe. Vorrangig galt es Verkehrswege freizumachen und überflutete Keller auszupumpen.

Binnen einer Stunde rückten die Einsatzkräfte mehr als 60 mal aus – Tendenz stark steigend. Betroffen waren am frühen Abend hauptsächlich die Bezirke Braunau und Ried im Innkreis. Weitere Einsätze im Zentralraum und im Oberen Mühlviertel folgten (Stand 19:45 Uhr). Der Server der Landeswarnzentrale, der die laufenden Feuerwehreinsätze auflistet, war am Abend zeitweise nicht erreichbar. In Linz wurde ein Eintreffen der Unwetter gegen 20 Uhr erwartet, weitgehend verschont blieb bis zum Abend das Salzkammergut.

Teile eines Baumes stürzten auf den Parkplatz beim Klaus-Roitinger-Stadion in Ried. Bild: tst

Sturmböen mit mehr als 100 km/h

Eine Gewitterfront hatte das Grenzgebiet zu Bayern wie angekündigt am frühen Mittwochabend erreicht und der brütenden Hitze – die Temperaturen waren Laufe des Tages auf 34 Grad (gemessen in Weyer) geklettert – ein jähes Ende gesetzt. Mit Starkregen, Sturmböen und lokalen Hagel-Schauern zog die Unwetter-Linie von Bayern kommend über Oberösterreich. Im Gepäck hatte sie Regenmengen von mehr als 30 Liter pro Quadratmeter binnen einer Stunde (gemessen in Aspach) und Sturmspitzen bis zu 109,1 km/h (gemessen in Waizenkirchen). Hagel wurde den OÖN etwa aus Feldkirchen bei Mattighofen und Kefermarkt gemeldet.

Lokal ging Hagel nieder, wie hier in Feldkirchen bei Mattighofen (Bezirk Braunau) Bild: Daniel Scharinger

Hunderte Haushalte ohne Strom

Lokal kam es gewitterbedingt zu Stromausfällen, in hunderten Haushalten ging am Mittwochabend das Licht aus. Betroffen waren laut Netz Oberösterreich mehrere Gemeinden im Inn- und im Mühlviertel. Zu großflächigen Ausfällen kam es in den Bezirken Rohrbach und Urfahr-Umgebung. So hatte ein Großteil der Haushalte in Altenfelden, Kleinzell, St. Stefan-Afiesl, Haslach, Vorderweißenbach und Bad Leonfelden zumindest zeitweise keinen Strom.

Die Sturmspitzen (Stand 19:30 Uhr)

Waizenkirchen: 109,9 km/h

109,9 km/h Wolfsegg: 100,4 km/h

100,4 km/h Mattighofen: 89,3 km/h

89,3 km/h Gallspach: 82,1 km/h

82,1 km/h Kremsmünster: 81,4 km/h

Die Regenmengen (Stand 19:30 Uhr)

Aspach: 30,3 mm

Schärding: 20, 1 mm

Ried im Innkreis: 19,5 mm

Braunau/Ranshofen: 16,6 mm

Mattighofen: 15,2 mm

Video: Der strake Regen ließ Straßen in Lambach zu kleinen Bächen werden

Sturmböen und Starkregen: So wütete das Gewitter in Ried

Noch bis 3 Uhr früh gilt die orange Wetterwarnung von Geosphere Austria (vormals ZAMG). Nach Mitternacht soll sich die Wetterlage allmählich beruhigen, es bleibt dann meist trocken. Bis zum Morgen halten sich stellenweise hochnebelartige Restwolken. Die Temperaturen können bis auf 15 Grad sinken.

Video: Diese Aufnahmen erreichen uns aus Lambach

Gewittergefahr ist nicht gebannt

Auch am Donnerstag ist die Unwettergefahr nicht gebannt, "insgesamt sollte es aber ruhiger zugehen als am Vortag", so der Experte. Im Gebirge und im Mühlviertel entstehen schon bald einige Quellwolken, im Bergland steigt am Abend das Schauer- und Gewitterrisiko wieder an. Höchsttemperaturen bis zu 31 Grad werden erwartet.

In der Nacht auf Freitag können zu Beginn noch einzelne Schauer und Gewitter in Richtung Alpenvorland ziehen. Im Gebirge wird es am Freitag föhnig. Doch bereits am Nachmittag steigt das Gewitterpotenzial wieder deutlich an. Erneut können die Gewitter kräftig werden.

Video: Sturm und Regen auch im Oberen Mühlviertel (Aigen-Schlägl)

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Autorin Judith Pointner Redakteurin Online Judith Pointner