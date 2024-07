Gewitterzellen mit Starkregen und Hagel steuern auf Oberösterreich zu: "Wird extrem ungemütlich"

Ein von einem OÖN-Leser eingesandtes Foto der Gewitterfront am Samstagabend über der Ortschaft Starzing in Naarn - eine sogenannte Shelf Cloud.

Faustgroße Hagelkörner, umgestürzte Bäume, abgedeckte Häuser, monsunartige Regenschauer: Heftige Unwetter scheinen diesen Sommer dazuzugehören. Sie wechseln sich mit sehr heißen und schwülen Sommertagen ab. Und dies nicht selten, aufgrund der hohem Windgeschwindigkeiten, in raschem Tempo. Die Feuerwehren des Landes sind gefordert, vor allem die nächtlichen Sturmeinätze häufen sich.

Die extremen Wetterbedingungen setzen sich laut Prognosen fort. Eine Luftmassengrenze bildet sich derzeit über Mitteleuropa. Im Norden und Osten bleibt es trotzdem heiß und schwül. Am Mittwochabend bis Mitternacht besteht eine Unwetterwarnung der Geosphere. Es kann zu schweren Gewittern, Starkregen und zum Teil sehr hohen Temperaturen kommen.

"Am heutigen Mittwoch erreicht uns die Kaltfront," sagt der Geosphere-Meteorologe Christian Ortner im Gespräch mit den OÖN. "Schon am Nachmittag kann es zu lokalen Gewittern im Mühlviertel und Eisenwurzen kommen. Aber richtige Sorgen macht uns ein sich aus Salzburg und Bayern näherndes Gewittercluster, das Oberösterreich am Abend erreichen dürfte", so der Experte. Gleich mehrere Unwetterzellen sind in unsere Richtung unterwegs. Die Gefahr für Starkregen sei beträchtlich. Bis zu 36 Grad heiß soll es am Mittwoch im Laufe des Nachmittages werden. Nach Mitternacht soll sich die Wetterlage allmählich beruhigen, es bleibt dann meist trocken. Bis zum Morgen halten sich stellenweise hochnebelartige Restwolken. Die Temperaturen können bis auf 15 Grad sinken.

"Hitze und Feuchtigkeit sind Futter für Gewitter"

"Die momentan herrschende enorme Hitze kann sich recht heftig entladen. Die hohe Luftfeuchtigkeit in Bodennähe ist genauso Futter für jedes Gewitter", sagt Ortner. Aber die primäre Gefahr sei, auch in den kommenden Tagen, der Starkregen. Einzelne Zellen dürften auch Hagel bringen, "wo genau es hageln wird, kann man aus derzeitiger Sicht noch zu ungenau bestimmen". Kleinere Flüsse dürften laut Experte mit hoher Wahrscheinlichkeit über die Ufer treten.

Auch am Donnerstag ist die Unwettergefahr nicht gebannt, "insgesamt sollte es aber ruhiger zugehen als am Vortag", so der Experte. Im Gebirge und im Mühlviertel entstehen schon bald einige Quellwolken, im Bergland steigt am Abend das Schauer- und Gewitterrisiko wieder an. Höchsttemperaturen bis zu 31 Grad werden erwartet.

In der Nacht auf Freitag können zu Beginn noch einzelne Schauer und Gewitter in Richtung Alpenvorland ziehen. Im Gebirge wird es am Freitag föhning. Doch bereits am Nachmittag steigt das Gewitterpotenzial wieder deutlich an. Erneut können die Gewitter kräftig werden.

Plötzlich wird der Himmel schwarz

Nicht selten ändern sich die Wetterbedingungen derzeit binnen Minuten. Am vergangenen Samstag beispielsweise war es eine halbe Stunde bevor sich die Gewitterzeile gegen 20 Uhr über die Landeshauptstadt entlud noch windstill. Die Besucher des Ritterfestes am Linzer Hauptplatz und Tummelplatz sowie Tausende Festivalbesucher am Lido auf der Urfahraner Seite wurden vom Unwetter regelrecht überrollt. Augenzeugen berichten von extremen Windstärken, "alles wirbelte durcheinander". Die Äste der Bäume knickten "wie Streichhölzer". Am Ritterfest brach der Ast eines unter Naturschutz stehenden Baumes und verletzte sechs Menschen zum Teil schwer, darunter vier Kinder. Sie hatten unter der großen Ginko Schutz gesucht.

Faustgroße "Hagelbälle"

Ein Phänomen, das ebenfalls neu ist: Hagelgewitter nehmen zu. Und die Körner werden größer. Pieter Groenemeijer, Leiter des Europäischen Unwetterforschungszentrums (ESSL) in Wiener Neustadt, spricht im Morgenjournal auf Ö1 von "Hagelbällen", von Körnern zu sprechen sei untertrieben. Bis zu sieben Zentimeter Durchmesser hatten die vom Himmel geregneten Eisbrocken beispielsweise Anfang Juli im Waldviertel.

Die Gewitter in den kommenden Tagen sollen sich aber laut Christian Ortner nicht ganz so plötzlich entwickeln wie am vergangenen Wochenende - die extrem hohen Windstärken dürften diesmal ausbleiben. "Die Unwetterfront zieht langsamer ins Land. Jedoch nicht zu unterschätzen sind die Regenmengen, die abgehen könnten".

