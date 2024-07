Das Rüsten gegen extreme Wetterereignisse

Die Hitzetage machen vor allem in Städten zu schaffen.

Hitzetage und Tropennächte oder Hagelunwetter, die wie am Sonntag in Niederösterreich auf einen Schlag ganze Regionen zum Katastrophengebiet machen. Oder Starkregen, wie er Ende vergangener Woche Teile von Linz unter Wasser setzte: Wetterextreme wie diese sind laut Klimaforschung in Zukunft häufiger zu erwarten – und damit Schäden, aber auch Belastung für Bewohner und Einsatzkräfte. „Entsiegeln“ heißt deshalb bereits eine der Parolen.