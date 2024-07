Was Sie tun sollten, wenn Sie im Freien von einem Gewitter überrascht werden

Raus aus dem Wald: Der Volksmund sagt: „Eichen sollst du weichen und Buchen sollst du suchen“. Unser Instinkt verleitet zwar dazu, Schutz unter einem Baum zu suchen – aber besser nicht! Da Blitze meist in hohe Objekte einschlagen bieten Bäume bei einem Gewitter keinen Schutz. Ein Blitz kann von Bäumen oder Masten auch auf Personen in der Nähe überspringen, manchmal auch über mehrere Meter. Schlägt ein Blitz in einen Baum ein, besteht die Gefahr, dass Äste und Rindenteile abgesprengt werden. Daher sollte man den Wald bei Gewittern so schnell wie möglich verlassen.

Autos und Metallmasten: Schutz bieten Autos oder Gebäude mit Blitzschutzanlagen. Auf Freiflächen gelten Metallmasten ab drei Meter Höhe und einem Meter Abstand laut der Allianz Versicherung ebenfalls als sicher.

Gefahren und Zufluchtsorte in den Bergen: Bei Wanderungen wird geraten, diese rechtzeitig abzubrechen. Ist das nicht möglich, sollte man das Gewitter in einer Hütte mit Blitzschutzsystem abwarten. Auch Höhlen und Felsvorsprünge bieten Schutz, jedoch sollte man mindestens einen Meter, besser noch drei Meter Abstand zu den Felswänden halten. Drahtseile, nasse Kletterseile, feuchte Felswände und Leitern sollten möglichst nicht berührt werden.

Raus aus dem Wasser: Wenn ein Gewitter aufzieht und man sich an einem Badesee befindet, muss das Wasser sofort verlassen werden, hier droht Lebensgefahr.

Ab wann wird es gefährlich?

Wenn das Gewitter weniger als fünf Kilometer entfernt ist, besteht laut dem Blitzschutzexperten der Allianz, Thomas Raphael, eine Gefahr. Die Entfernung des Gewitters kann man mit einer einfachen Formel abschätzen:

Sekunden zwischen Blitz und Donner ÷ 3 = Entfernung in Kilometern

Woher kommt das Sprichwort „Eichen sollst du weichen und Buchen sollst du suchen"? Dazu gibt es unterschiedliche Erklärungen. Die Rinde der Buche ist glatt, sodass das Regenwasser den Stamm entlang rinnt und ein Blitz besser an der Außenseite in den Boden abgeleitet werden kann. Die Eiche hingegen hat eine gefurchte Rinde, die durch den Regen nicht einheitlich nass wird. Das Risiko, dass der Blitz weiter unten, wo der Schutz suchende Mensch steht, wieder austritt, scheint hier höher. Trotz dieser Annahme gibt es keine Baumart, die mehr oder weniger oft vom Blitz getroffen wird. Das Sprichwort ist also nicht wissenschaftlich belegt.

Verhalten bei Gewitter im Überblick:

Ein Auto oder ein Gebäude mit Blitzschutz aufsuchen

Den Wald verlassen und Wanderungen rechtzeitig abbrechen

Bäumen oder hölzernen Masten meiden

Auf Freiflächen gelten Metallmasten ab drei Meter Höhe und mit einem Meter Abstand als sicher

gelten Auf Freiflächen mit geschlossenen Füßen in Hockestellung gehen

nicht flach auf den Boden legen

Keine Gegenstände tragen, die über den Kopf hinausragen (z.B. Schirm)

In Höhlen oder Mulden Schutz suchen

Zu Felswänden sollte man mindestens einen Meter Abstand halten, im besten Fall drei Meter

Drahtseile, nasse Kletterseile, feuchte Felswände und Leitern möglichst nicht berühren

Gewässer sofort verlassen

Das raten die Meteorologen der Geosphere Austria

Halten Sie Abstand von Wildbächen, Fließgewässern und überfluteten Flächen

Meiden Sie überflutete Unterführungen und Gräben

Vermeiden Sie nicht notwendige Autofahrten

Vermeiden Sie Outdooraktivitäten

Planen Sie Ausfälle im Straßen- und Schienenverkehr ein

Rechnen Sie mit Unterbrechungen der Energieversorgung

Rechnen Sie mit Unterbrechungen der Nahversorgung sowie der Telekommunikation

Schließen Sie Fenster, Türen und Dachluken im Haus

Bringen Sie wertvolle Objekte/Gegenstände wenn möglich rechtzeitig in hochwassergeschützte Bereiche

Schützen Sie ihre gefährdeten Objekte wenn möglich mit Sandsäcken

Informieren Sie sich über Hochwasserwarnungen

Beachten Sie unbedingt die Anweisungen der zuständigen Behörden

